Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için flaş sözler!
Almanya Bundeliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'la ilgili Bundesliga CEO'su Christian Seifert flaş ifadeler kullandı. Seifert yaptığı açıklamada, "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.
Bundesliga CEO'su Christian Seifert, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Erling Haaland attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bundesliga CEO'su Christian Seifert Norveçli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı.
"EĞER O KADAR İYİYSE NEDEN DORTMUND'DA"
Seifert, Marca'ya verdiği röportajda "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.
Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan golcü futbolcu Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol attı.
BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE
Salzburg ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için Real Madrid'in ardından PSG'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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