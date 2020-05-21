Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için flaş sözler! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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'un yıldızı için flaş sözler!

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için flaş sözler!

Bundeliga ekiplerinden 'da forma giyen 'la ilgili Bundesliga CEO'su flaş ifadeler kullandı. Seifert yaptığı açıklamada, "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.

Bundesliga CEO'su , 'un genç yıldızı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Erling Haaland attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bundesliga CEO'su Christian Seifert Norveçli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"EĞER O KADAR İYİYSE NEDEN DORTMUND'DA"

Seifert, Marca'ya verdiği röportajda "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan golcü futbolcu Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol attı.

BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

Salzburg ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için 'in ardından 'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

  1. 21.05.2020
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