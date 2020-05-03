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03 Mayıs 2020, Pazar
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Werner Bayern’i reddetti

Werner Bayern’i reddetti

Avrupa futbolunda transferin gözdesi Timo Werner, 'e gitmeyeceğini açıkladı.

Leipzig'in Alman forveti, "Bayern harika bir kulüp, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok ve olacaksam yurt dışından bir kulüp olmasını daha cazip bulurdum" dedi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın, adı başta olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.

  1. 3.5.2020
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