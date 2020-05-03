Werner Bayern’i reddetti
Avrupa futbolunda transferin gözdesi Timo Werner, Bayern Münih'e gitmeyeceğini açıkladı.
Leipzig'in Alman forveti, "Bayern harika bir kulüp, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok ve transfer olacaksam yurt dışından bir kulüp olmasını daha cazip bulurdum" dedi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın, adı başta Liverpool olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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