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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'de 3 kişi pozitif çıktı

Köln'de 3 kişi pozitif çıktı

ekiplerinden , kulüp içindeki 3 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ekiplerinden , kulüp içindeki 3 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan testler sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi. Söz konusu futbolcular karantinaya alınrken, takımın 6 Nisan'da başladığı antrenmanlara devam edeceği bildirildi.
  1. 2.5.2020
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