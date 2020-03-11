Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga’da heyecan dolu karşılaşma! Borussia Mönchengladbach, evinde Köln’ü konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi bulunan Borussia Mönchengladbach’ın Köln maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Borussia Mönchengladbach’ın evinde oynanacak olan karşılaşma koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı seyircisiz oynanacak. Borussia Mönchengladbach-Köln arasındaki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz İstanbul Başakşehir'den ağır bir mağlubiyet alarak elenen Borussia Mönchengladbach, bir sonraki sezonun planlamasını yapıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar ligi'nde boy göstermek isteyen Mönchengladbach 3 puanı almak için evinde sahaya çıkıyor. Köln ile oynayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmaya seyircisinden mahrum olarak çıkacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç 20:30'da başlayacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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