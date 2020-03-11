Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz İstanbul Başakşehir'den ağır bir mağlubiyet alarak elenen Borussia Mönchengladbach, bir sonraki sezonun planlamasını yapıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar ligi'nde boy göstermek isteyen Mönchengladbach 3 puanı almak için evinde sahaya çıkıyor. Köln ile oynayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmaya seyircisinden mahrum olarak çıkacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç 20:30'da başlayacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.