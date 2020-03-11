Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’da heyecan dolu karşılaşma! , evinde ’ü konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi bulunan Borussia Mönchengladbach’ın Köln maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Borussia Mönchengladbach’ın evinde oynanacak olan karşılaşma koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı seyircisiz oynanacak. Borussia Mönchengladbach-Köln arasındaki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz 'den ağır bir mağlubiyet alarak elenen , bir sonraki sezonun planlamasını yapıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar ligi'nde boy göstermek isteyen Mönchengladbach 3 puanı almak için evinde sahaya çıkıyor. ile oynayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmaya seyircisinden mahrum olarak çıkacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç 20:30'da başlayacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'da kritik maç! Borussia Mönchengladbach ile Köln arasındaki maç S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.

  1. 11.03.2020
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