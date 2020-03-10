Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN

Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN

'da heyecan son sürat devam ediyor. 55 puanla liderliği kimseye bırakmazken, 51 puana yükselerek ikinciliği RB Leipzig'den aldı. Leipzig son 2 haftada galibiyet alamadı ve 4 puan kaybı yaşayarak 50 puanla 3. sırada yer aldı. Öte yandan forması giyen milli yıldızımız takımının Mainz ile karşılaştığı maçta 85. dakikada attığı golle 1 puanı getiren isim oldu. 25. haftasını geride bıraktığımız Bundesliga'da Leverkusen forması giyen Paulinho, takımının 'u 4-0'la geçtiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaştı ve haftanın oyuncusu seçildi. İşte 25. hafta özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi 5 kurtarışı ve Kenan Karaman'ın takımına beraberliği getiren golü...

'da 25. hafta geride kalırken, birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Lider 55 puanla liderliğini korurken, 51 puanla 2.sırada yer aldı. 'un Mainz ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli yıldız attığı golle yıldızlaştı. İşte Bundesliga'nın 25. hafta özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi 5 kurtarışı ve Kenan Karaman'ın takımına puanı getiren golü...

WOLFSBURG - LEIPZIG | ÖZET



LEVERKUSEN - FRANKFURT | ÖZET



HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN | ÖZET



MAINZ 05 - FORTUNA DUSSELDORF | ÖZET (KENAN KARAMAN'IN GOLÜ)



BAYERN MÜNİH - AUGSBURG | ÖZET



MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND | ÖZET



SCHALKE 04 - HOFFENHEIM | ÖZET



PADERBORN - KÖLN | ÖZET



25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI



25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ



25. HAFTANIN FUTBOLCUSU (PAULINHO)

  1. 10.03.2020
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