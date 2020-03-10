Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN
Almanya Bundesliga'da heyecan son sürat devam ediyor. Bayern Münih 55 puanla liderliği kimseye bırakmazken, Borussia Dortmund 51 puana yükselerek ikinciliği RB Leipzig'den aldı. Leipzig son 2 haftada galibiyet alamadı ve 4 puan kaybı yaşayarak 50 puanla 3. sırada yer aldı. Öte yandan Fortuna Düsseldorf forması giyen milli yıldızımız Kenan Karaman takımının Mainz ile karşılaştığı maçta 85. dakikada attığı golle 1 puanı getiren isim oldu. 25. haftasını geride bıraktığımız Bundesliga'da Leverkusen forması giyen Paulinho, takımının Eintracht Frankfurt'u 4-0'la geçtiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaştı ve haftanın oyuncusu seçildi. İşte 25. hafta özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi 5 kurtarışı ve Kenan Karaman'ın takımına beraberliği getiren golü...
Almanya Bundesliga'da 25. hafta geride kalırken, birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Lider Bayern Münih 55 puanla liderliğini korurken, Borussia Dortmund 51 puanla 2.sırada yer aldı. Fortuna Düsseldorf'un Mainz ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli yıldız Kenan Karaman attığı golle yıldızlaştı. İşte Bundesliga'nın 25. hafta özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi 5 kurtarışı ve Kenan Karaman'ın takımına puanı getiren golü...
WOLFSBURG - LEIPZIG | ÖZET
LEVERKUSEN - FRANKFURT | ÖZET
HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN | ÖZET
MAINZ 05 - FORTUNA DUSSELDORF | ÖZET (KENAN KARAMAN'IN GOLÜ)
BAYERN MÜNİH - AUGSBURG | ÖZET
MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND | ÖZET
SCHALKE 04 - HOFFENHEIM | ÖZET
PADERBORN - KÖLN | ÖZET
25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI
25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ
25. HAFTANIN FUTBOLCUSU (PAULINHO)
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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