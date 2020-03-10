Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da 25. hafta geride kalırken, birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Lider Bayern Münih 55 puanla liderliğini korurken, Borussia Dortmund 51 puanla 2.sırada yer aldı. Fortuna Düsseldorf'un Mainz ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli yıldız Kenan Karaman attığı golle yıldızlaştı. İşte Bundesliga'nın 25. hafta özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi 5 kurtarışı ve Kenan Karaman'ın takımına puanı getiren golü...

WOLFSBURG - LEIPZIG | ÖZET



LEVERKUSEN - FRANKFURT | ÖZET



HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN | ÖZET

MAINZ 05 - FORTUNA DUSSELDORF | ÖZET (KENAN KARAMAN'IN GOLÜ)

BAYERN MÜNİH - AUGSBURG | ÖZET

MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND | ÖZET

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM | ÖZET

PADERBORN - KÖLN | ÖZET

25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI

25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ