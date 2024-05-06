Haberler Haberler 2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? | Kurban Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı?

2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? | Kurban Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın 2024 yılında hangi tarihe denk geleceği merak ediliyor. Diyanet'in bu yılın takvimini açıklamasıyla, ay yılı esas alınan Hicri takvimde, 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği hesaplanmış oldu. Peki 2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı? İşte 2024 dini günler takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 02:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? | Kurban Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Tarihi Hz. İbrahim Peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı, Allah için kesilen kurbanların etlerinin dağıtılmasını ve herkesin evinde et pişmesini esas alır. Aynı zamanda Hac ibadetinin de gerçekleştiği bu mübarek bayramın bu sene ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı? İşte 2024 dini günler takvimi...

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16 - 17 - 18 - 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması!
DİĞER
İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
G.Saray'da Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 MAYIS rakamları
Anneler Günü ayın kaçında?
Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı önemli 1 puan aldık! Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı önemli 1 puan aldık! 00:15
Crystal Palace ManU'yu farklı geçti Crystal Palace ManU'yu farklı geçti 00:13
Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri: Senin matematik hocan... Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri: Senin matematik hocan... 22:55
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! 22:40
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:35
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! 22:32
Daha Eski
Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor! Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor! 22:27
"Söyleyecek bir şey bulamıyorum" "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" 22:21
Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! 22:15
35. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 35. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı! Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı! 22:02
Gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:58