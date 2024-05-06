Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ! | 2024 öğretmen atamaları takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen öğretmen atamaları müjdesini duyurdu. Milyonlarda öğretmen adayı için bekleyiş sürerken gözler güncel gelişmelere döndü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" açıklamasında bulunmuştu. 2024 öğretmen atamaları takvimi ne zaman açıklanacak? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLDU MU?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında öğretmen atamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır."

SON ATAMA MAYIS AYINDA YAPILDI

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından bu yış da Mart ayında atama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.