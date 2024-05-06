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Bahar 12. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin yeni dizisi Bahar 12. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 12. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 23:02
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Bahar 12. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 12. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir.Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

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