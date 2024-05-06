Haberler Dizi Haberleri Bahar 11. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar 11. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 11. bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 11. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 23:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 11. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 11. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir.Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

BAHAR 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri: Senin matematik hocan...
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Maçta şok tartışma! Edin Dzeko ve Mert Hakan...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
G.Saray'da Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 12. bölüm fragmanı İZLE FULL
Mehmed: Fetihler Sultanı 11. BÖLÜM FRAGMANI
Anneler Günü ayın kaçında?
Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! 22:40
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:35
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! 22:32
Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor! Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor! 22:27
"Söyleyecek bir şey bulamıyorum" "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" 22:21
Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! 22:15
Daha Eski
35. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 35. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı! Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı! 22:02
Gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:58
F.Bahçe'de 2 sakatlık birden! F.Bahçe'de 2 sakatlık birden! 21:14
Erman Toroğlu'dan Dzeko ve Tadic'e flaş eleştiri Erman Toroğlu'dan Dzeko ve Tadic'e flaş eleştiri 21:05
Bursaspor deplasmanda A. Efes'i devirdi Bursaspor deplasmanda A. Efes'i devirdi 20:40