Almanlardan dünyaya örnek olacak karar!
Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsü salgını futbolu da vurmuş durumda. Spor organizasyonları ileri bir tarihe ertelenirken, Süper Lig kulüpleri birbirleriyle kavga halinde. Öte yandan Almanya Bundesliga ekiplerinden ise alkışlanacak bir hareket geldi.
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig kulüpleri hâlâ birbiriyle kavga halindeyken Alman kulüpleri tüm dünyaya örnek bir davranış sergiledi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan dört kulübü Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen, Bundesliga 1 ve 2'de ihtiyacı olan kulüplere verilmek üzere 20 Milyon Euro yardım paketi üzerinde anlaştılar.
Bild'in haberine göre geçtiğimiz hafta bir araya gelen dört kulübün temsilcileri paranın dağıtım modeli konusunda görüştüler.
İŞTE YARDIM PAKEDİNİN DETAYLARI
1- Almanya Futbol Ligi'nin şu andaki TV sözleşmesinden elinde bulunan ve çeşitli projeler için ayrılan rezerv para, eğer kullanılmazsa TV gelir dağılımı baz alınarak tüm kulüplere dağıtılacak.
2- Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılan dört takım, TV yayın haklarından oluşan 12,5 milyon Euro tutarındaki haklarını aynı havuza aktaracaklar.
3- Bayern, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen, kendi kasalarından 7,5 milyon Euro daha vererek bu miktarı 20 milyon Euro'ya çıkartacaklar.
Havuzda oluşan 20 Milyon DFL tarafından kulüplerin ihtiyacına göre dağıtılacak.
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