Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka...

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in son antrenmanında yumruklar konuştu. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Jerome Boateng bir pozisyonda kendisine topsuz alanda sert müdahalede bulunan Leon Goretzka'ya yumruk attı.

İkili arasındaki gerilim yükselirken, Polonyalı golcü Robert Lewandowski Alman yıldızı ortamdan uzaklaştırdı. Teknik direktör Flick ise Goretzka'ya müdahale etti. Bild'in iddiasına göre Goretzka antrenmanda alınan bir karar sonrası sinirlendiği için takım arkadaşına sert girdi.

Goretzka'ya takımın tecrübeli isimlerinden Müller'in de tepki gösterdiği görüldü ve oyuncuya yönelik "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun" dediği iddia edildi.

Boateng ise idman sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Her şey yolunda. Sakinleşebilirsiniz" yazdı.





