Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka...
Alman ekibi Bayern Münih'in antrenmanında şok bir olay yaşandı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Jerome Boateng, bir pozisyonda kendisine sert müdahalede bulunan Goretzka'ya yumruk attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in son antrenmanında yumruklar konuştu. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Jerome Boateng bir pozisyonda kendisine topsuz alanda sert müdahalede bulunan Leon Goretzka'ya yumruk attı.
İkili arasındaki gerilim yükselirken, Polonyalı golcü Robert Lewandowski Alman yıldızı ortamdan uzaklaştırdı. Teknik direktör Flick ise Goretzka'ya müdahale etti. Bild'in iddiasına göre Goretzka antrenmanda alınan bir karar sonrası sinirlendiği için takım arkadaşına sert girdi.
Goretzka'ya takımın tecrübeli isimlerinden Müller'in de tepki gösterdiği görüldü ve oyuncuya yönelik "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun" dediği iddia edildi.
Boateng ise idman sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Her şey yolunda. Sakinleşebilirsiniz" yazdı.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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