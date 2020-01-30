Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka...

Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu! Boateng ve Goretzka...

Alman ekibi 'in antrenmanında şok bir olay yaşandı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu , bir pozisyonda kendisine sert müdahalede bulunan Goretzka'ya yumruk attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga devi 'in son antrenmanında yumruklar konuştu. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu bir pozisyonda kendisine topsuz alanda sert müdahalede bulunan Leon Goretzka'ya yumruk attı.

İkili arasındaki gerilim yükselirken, Polonyalı golcü Alman yıldızı ortamdan uzaklaştırdı. Teknik direktör Flick ise Goretzka'ya müdahale etti. Bild'in iddiasına göre Goretzka antrenmanda alınan bir karar sonrası sinirlendiği için takım arkadaşına sert girdi.

Goretzka'ya takımın tecrübeli isimlerinden Müller'in de tepki gösterdiği görüldü ve oyuncuya yönelik "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun" dediği iddia edildi.

Boateng ise idman sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Her şey yolunda. Sakinleşebilirsiniz" yazdı.



  1. 30.01.2020
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