Yine kazanamadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç derbide de öne geçmesine rağmen sahadan üç puanla ayrılamadı. 4 Ekim'de Galatasaray'a deplasmanda konuk olan kara kartal, RAMS Park'ta üstünlüğü ele geçirdi ancak maç 1-1 bitti. 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde de 2-0'ı yakalamasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, dün de 2 farklı öne geçti ancak Trabzon'la da 3-3 berabere kaldı.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş (14), bu puanların yedisini Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında bıraktı.