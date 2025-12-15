CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Fenerbahçe ile ismi uzun süredir anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Sörloth'u ara transferde renklerine bağlamak isterken Fenerbahçe yönetiminin Atletico Madrid ile yaptığı 2. görüşme sonrasında flaş bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında golcü takviyesi yapacak. Bir numaralı hedef ise; Alexander Sörloth.

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Norveçli yıldız için ilk görüşme İtalya-Norveç maçı sonrasında gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise geçtiğimiz hafta içinde yapıldı.

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Yapılan bu toplantıda teklif sunuldu. Karşılıklı konuşma sonrasında Fenerbahçeli yöneticilerin, umutları arttı. Yapılan görüşmenin ardından Başkan Sadettin Saran'ı arayan yöneticiler, "Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Bizce %75..." dedi.

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Saran da talimatı verdi ve yapılacak bir sonraki görüşmede prensipte söz kesilmesini istedi. Bir aksilik yaşanmaması halinde ocak ayında Norveçli yıldız Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

Ancak olması bir olumsuz durumda da alternatifler belirlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin B planı ise Dovbyk..

Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İkinci görüşmede teklif sunuldu ve...

ONU SEVİYORUZ

A. Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Sörloth hakkında yöneltilen soruya, "Sörloth'u bir insan ve futbolcu olarak seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer oyunculardan farklı özellikleri var" cevabını E verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31