Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! O yıldız ülkesine transfer olabilir

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin yıldız ismine ülkesinden 3-4 takımın talip olduğu ve ciddi bir teklif gelmesi durumunda yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir idda gündeme geldi.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Fred hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası için ülkesinden 3-4 kulübün transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, yönetim Fred için cazip bir teklif gelmesi halinde ocak ayında oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Bu kararın arkasındaki en önemli nedenin ise deneyimli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe cephesinin, sözleşmesi bitecek olan Sambacı orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde ederek ayrılık seçeneğini değerlendirmek istediği öne sürüldü.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
