Ozan Kabak'tan flaş itiraf: Bayern Münih'le görüştüm

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, transfer sürecine ilişkin bilinmeyenleri Alman basınına anlattı. Genç futbolcu, Sport Bild'e verdiği röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu ve sezon başında Stuttgart'tan yine bir Alman takımı olan Schalke'ye gidişiyle ilgili şunları söyledi:

Menajerim ve ben Bayern Münih'le transfer görüşmesi yaptık. Buradaki konseptin bana daha uygun olduğunu gördüm. Genç bir futbolcuyum. Gelişmem için oynamam gerekiyor. Bu nedenle David Wagner ve Michael Reschke ile verimli bir görüşme yaptıktan sonra Schalke'ye gelmeye karar verdim. Buraya gelmek en iyi karardı. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Schalke benim ikinci ailem.

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"

Kariyer hedeflerine dair önemli ifadeler kullanan Ozan Kabak, Premier Lig'de oynama isteğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

Gelecekte Premier Lig'de oynamak isterim. Bu benim hedeflerimden biri. Ama şu an birkaç yıl daha Almanya'da kalıp sonraki etapta İngiltere'ye geçebilirim. Bundesliga çok yüksek seviyede bir lig ancak Premier Lig dünyanın en iyisi.



