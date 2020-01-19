Cengiz Ünder attı Roma kazandı!

Roma, İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Cengiz Ünder, 44. dakikada Biraschi kendi kalesine, 74. dakikada Dzeko kaydetti. Genoa'nın tek golü ise Pandev'den geldi. Bu sonuçla Roma puanını 38'e yükseltti., Genoa ise 14 puanda kaldı.



MERT ÇETİN 84'TE GİRDİ!

Cengiz Ünder gol attığı maçın 88. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Bruno Peres'e bıraktı. Bu sezon 10 lig maçına çıkan Cengiz Ünder ikinci kez fileleri sarsmış oldu. Bir başka milli futbolcu Mert Çetin ise 84'te Davide Santon'un yerine oyuna gişrdi ve kalan bölümde süre aldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, Lazio'yu ağırlayacak.