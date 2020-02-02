İtalya Serie A'da Lazio sahasında SPAL'ı konuk etti. Sezonun flaş ekibi Lazio rakibini 5-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile (2), Felipe Caicedo (2) ve Bobby Adekanye kaydetti. SPAL'ın tek golü Simone Missiroli'den geldi.
Simone Inzaghi'nin takımı Lazio, Spal karşısında rahat bir galibiyet aldı. Bu sezon İtalya'da şampiyonluk yarışında yer alan Lazio, rakibini 5-1 mağlup ederek puanını 49 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. SPAL ise 15 puanla son sırada yer aldı.
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Leonardo Semplici'nin çalıştırdığı SPAL kozlarını paylaştı.
Olimpico'da oynana karşılaşmada Lazio 5-1'lik skorla galip geldi. Lazio'ya 3 puanı getiren golleri 3 ve 29. dakikalarda Ciro Immobile, 16 ve 38'de Felipe Caicedo ile 58'de Bobby Adekanye kaydetti. SPAL'ın tek golünü 65. dakikada Simone Missiroli kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Lazio puanını 49'a yükseltti. Lazio'nun yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. SPAL ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. SPAL evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Lazio 5-1 SPAL | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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