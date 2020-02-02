Lazio 5-1 SPAL | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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| MAÇ SONUCU

Lazio 5-1 SPAL | MAÇ SONUCU

Serie A'da sahasında 'ı konuk etti. Sezonun flaş ekibi Lazio rakibini mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri (2), (2) ve kaydetti. SPAL'ın tek golü 'den geldi.

Simone Inzaghi'nin takımı , karşısında rahat bir galibiyet aldı. Bu sezon 'da şampiyonluk yarışında yer alan Lazio, rakibini mağlup ederek puanını 49 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. SPAL ise 15 puanla son sırada yer aldı.

İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Leonardo Semplici'nin çalıştırdığı SPAL kozlarını paylaştı.

Olimpico'da oynana karşılaşmada Lazio 5-1'lik skorla galip geldi. Lazio'ya 3 puanı getiren golleri 3 ve 29. dakikalarda , 16 ve 38'de ile 58'de kaydetti. SPAL'ın tek golünü 65. dakikada kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Lazio puanını 49'a yükseltti. Lazio'nun yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. SPAL ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. SPAL evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.

  1. 02.02.2020
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