Lazio 5-1 SPAL | MAÇ SONUCU

Simone Inzaghi'nin takımı Lazio, Spal karşısında rahat bir galibiyet aldı. Bu sezon İtalya'da şampiyonluk yarışında yer alan Lazio, rakibini 5-1 mağlup ederek puanını 49 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. SPAL ise 15 puanla son sırada yer aldı.



İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Leonardo Semplici'nin çalıştırdığı SPAL kozlarını paylaştı.

Olimpico'da oynana karşılaşmada Lazio 5-1'lik skorla galip geldi. Lazio'ya 3 puanı getiren golleri 3 ve 29. dakikalarda Ciro Immobile, 16 ve 38'de Felipe Caicedo ile 58'de Bobby Adekanye kaydetti. SPAL'ın tek golünü 65. dakikada Simone Missiroli kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Lazio puanını 49'a yükseltti. Lazio'nun yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. SPAL ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. SPAL evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.