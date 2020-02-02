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02 Şubat 2020, Pazar
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Ronaldo tarih yazdı, fark attı

Ronaldo tarih yazdı, Juventus fark attı

A'da lider , 22. haftada konuk ettiği Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 2 penaltı golüne imza atan , David Trezaguet'den bu yana (2005) üst üste 9 lig maçında da fileleri havalandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

A'da rüzgarı esmeye devam ediyor... Portekizli süperstar, takımı 'un Fiorentina'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atarak tarihe geçti.

Mücadelenin 40 ve 80. dakikalarında penaltıdan kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynayan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventuslu eski golcü Trezeguet'nin 15 yıllık rekorunu tarihe gömdü. Ronaldo, Fransız futbolcunun ardından Serie A'da üst üste 9 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Juve'nin Fiorentina karşısındaki diğer golünü ise 90'da De Ligt attı. Juventus bu galibiyetle puanını 54'e yükseltip liderliğini perçinledi.

70 MAÇTA 50 GOLE ULAŞTI

Fiorentina karşısında 'duble' yapan Ronaldo, Juventus formasıyla büyük bir başarıya daha imza attı. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımda çıktığı 70. resmi maçında 50. kez fileleri havalandırdı.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 17:50
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