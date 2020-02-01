Roma'ya Sassuolo çelmesi!
İtalya Seria 22. hafta maçında Cengiz Ünderli Roma, Sassuolo deplasmanına çıktı. Tam 6 golün atıldığı maçta Roma rakibine 4-2 yenilerek şok yaşadı. Bu sonuçla ev sahibi Sassuolo puanını 26'ya yükseltirken, Roma 39 puanda kaldı.
Roma'ya Sassuolo şoku... Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Ligi'nin 22. haftasında Sassuolo'ya deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Caputo (2) Duricic ve Boga kaydetti. Roma'nın golleri Dzeko ve Veretout'dan geldi.
ROMA 10 KİŞİ KALDI!
Roma'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 69. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 66. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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