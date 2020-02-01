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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Roma'ya çelmesi!

Roma'ya Sassuolo çelmesi!

Seria 22. hafta maçında Cengiz Ünderli Roma, deplasmanına çıktı. Tam 6 golün atıldığı maçta Roma rakibine 4-2 yenilerek şok yaşadı. Bu sonuçla ev sahibi Sassuolo puanını 26'ya yükseltirken, Roma 39 puanda kaldı.

Roma'ya şoku... 'in formasını giydiği Roma, Ligi'nin 22. haftasında Sassuolo'ya deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Caputo (2) Duricic ve Boga kaydetti. Roma'nın golleri Dzeko ve Veretout'dan geldi.

ROMA 10 KİŞİ KALDI!

Roma'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 69. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 66. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.

  1. 02.02.2020
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