MAÇ SONUCU Manchester United 0-0 Wolverhampton
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de puanını 35'e çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadelede 0-0 sona erdi.
Bu sonucun iki ekip de puanını 35'e yükseltti.
Premier Lig'de önümüzdeki hafta Manchester United ile Chelsea, Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya gelecek.
- 02.02.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Manchester United 0-0 Wolverhampton haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.