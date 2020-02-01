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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Manchester United 0-0 Wolverhampton

MAÇ SONUCU 0-0

MAÇ SONUCU Manchester United 0-0 Wolverhampton

İngiltere 'in 25. haftasında , 'da konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de puanını 35'e çıkardı.

İngiltere 'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadelede 0-0 sona erdi.

Bu sonucun iki ekip de puanını 35'e yükseltti.

Premier Lig'de önümüzdeki hafta Manchester United ile Chelsea, Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya gelecek.

  1. 02.02.2020
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