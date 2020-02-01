Liverpool 4-0 Southampton | Maç sonucu
İngiltere Premier Lig 25. hafta maçında lider Liverpool sahasında konuk ettiği Southampton'ı ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
Premier Lig'in 25. haftasında lider Liverpool, Anfield Road'da Southampton'ı ağırladı.
Mücadelenin ilk devresi 0-0'lık beraberlikle sona ererken Kırmızılar ikinci yarıda adeta şov yaptı.
47. dakikada Oxlade-Chemberlain'in golüyle devreye başlayan Liverpool'da Henderson 60. dakikada farkı ikiye çıkardı.
72. dakikada Mohamed Salah sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirirken son sözü 90'da yine Salah söyledi: 4-0.
Bu sonucun ardından lider Liverpool 73 puana ulaşırken, 11. sıradaki Southampton 31 puanda kaldı.
FIRMINO'DAN 3 ASİST
Mücadeleyi 4-0'lık farklı skorla galip tamamlayan Liverpool'da Roberto Firmino yaptığı 3 asistle, Salah ise attığı 2 golle yıldızlaşan isimler oldu.
Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Norwich deplasmanına konuk olacak, Southampton ise aynı gün evinde Burnley ile karşı karşıya gelecek.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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