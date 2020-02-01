Liverpool 4-0 Southampton | Maç sonucu

Premier Lig'in 25. haftasında lider Liverpool, Anfield Road'da Southampton'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk devresi 0-0'lık beraberlikle sona ererken Kırmızılar ikinci yarıda adeta şov yaptı.

47. dakikada Oxlade-Chemberlain'in golüyle devreye başlayan Liverpool'da Henderson 60. dakikada farkı ikiye çıkardı.

72. dakikada Mohamed Salah sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirirken son sözü 90'da yine Salah söyledi: 4-0.



Bu sonucun ardından lider Liverpool 73 puana ulaşırken, 11. sıradaki Southampton 31 puanda kaldı.







FIRMINO'DAN 3 ASİST

Mücadeleyi 4-0'lık farklı skorla galip tamamlayan Liverpool'da Roberto Firmino yaptığı 3 asistle, Salah ise attığı 2 golle yıldızlaşan isimler oldu.

Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Norwich deplasmanına konuk olacak, Southampton ise aynı gün evinde Burnley ile karşı karşıya gelecek.