Liverpool 4-0 Southampton | Maç sonucu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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4-0 | Maç sonucu

Liverpool 4-0 Southampton | Maç sonucu

İngiltere 25. hafta maçında lider sahasında konuk ettiği 'ı ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

'in 25. haftasında lider , Anfield Road'da 'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk devresi 0-0'lık beraberlikle sona ererken Kırmızılar ikinci yarıda adeta şov yaptı.

47. dakikada Oxlade-Chemberlain'in golüyle devreye başlayan Liverpool'da Henderson 60. dakikada farkı ikiye çıkardı.

72. dakikada Mohamed Salah sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirirken son sözü 90'da yine Salah söyledi: 4-0.

Bu sonucun ardından lider Liverpool 73 puana ulaşırken, 11. sıradaki Southampton 31 puanda kaldı.



FIRMINO'DAN 3 ASİST

Mücadeleyi 4-0'lık farklı skorla galip tamamlayan Liverpool'da Roberto Firmino yaptığı 3 asistle, Salah ise attığı 2 golle yıldızlaşan isimler oldu.

Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Norwich deplasmanına konuk olacak, Southampton ise aynı gün evinde Burnley ile karşı karşıya gelecek.

  1. 01.02.2020
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