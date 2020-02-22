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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'nin 3 puanı Jesus'tan!

0-1 | MAÇ SONUCU

Leicester City 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

'nde lider 'un arkasında ikincilik yarışına giren ile , King Power Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip M. City, 'un 80. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. City, 62. dakikada Agüero ile bir de panaltı atışından yararlanamadı.

'nin 27. haftasında 'ye konuk olan zorlu deplasmandan 1-0'lık skorla üç puan çıkarmayı başardı.

Dengeli geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Manchester City 62. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen vuruşunda kaleci Schmeichel'ı aşamadı.

City'nin galibiyet golü ise 80. dakikada geldi. 77'de Agüero'nun yerine oyuna giren , 3 dakika sonra takımını zafere taşıyan golü kaydetti.

Puanını 57'ye yükselten Guardiola'nın ekibi, Leicester ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Ev sahibi Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

  1. 22.02.2020
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