Leicester City 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde lider Liverpool'un arkasında ikincilik yarışına giren Leicester City ile Manchester City, King Power Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip M. City, Gabriel Jesus'un 80. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. City, 62. dakikada Agüero ile bir de panaltı atışından yararlanamadı.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Leicester City'ye konuk olan Manchester City zorlu deplasmandan 1-0'lık skorla üç puan çıkarmayı başardı.
Dengeli geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
Manchester City 62. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Sergio Agüero vuruşunda kaleci Schmeichel'ı aşamadı.
City'nin galibiyet golü ise 80. dakikada geldi. 77'de Agüero'nun yerine oyuna giren Gabriel Jesus, 3 dakika sonra takımını zafere taşıyan golü kaydetti.
Puanını 57'ye yükselten Guardiola'nın ekibi, Leicester ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Ev sahibi Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
- 22.02.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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