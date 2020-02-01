MAÇ SONUCU | Leicester City 2-2 Chelsea | Leicester Chelsea maçı kaç kaç bitti? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 2-2

MAÇ SONUCU | Leicester City 2-2 Chelsea

İngiltere Premier Lig'de ve karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona ererken Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Premier Lig'in 25. haftasında ve , karşı karşıya geldi. Gol düellosu yaşanan bu zorlu mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü Chelsea'den geldi ve Rudiger, 46. dakikada takımına 1-0'lık üstünlüğü sağlayan golü kaydetti.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Barnes, Leicester'ın golünü bularak skoru eşitledi.

64. dakikada Leicester'da Maddison attığı golle skoru 2-1'e getirirken, Chelsea'da Rudiger, 71. dakikada Leicester ağlarını sarstı ve 2-2'lik eşitliği sağladı. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Leicester City puanını 49 yaparken, üst üste 3. maçından da 3 puan çıkaramayan Chelsea 41 puana yükseldi.

Premier Lig'in 26. haftasında Leicester deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak, Chelsea ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA

Öte yandan Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

  1. 01.02.2020
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