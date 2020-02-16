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16 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

4-0 | MAÇ SONUCU

Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

'nin 26. haftasında 'ı konuk eden , rakibini 4-0 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

'nde üst sıralara tırmanmak isteyen , 26. haftada ağırladığı 'ı 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 54'te sahneye çıkan Aubameyang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada 'nin attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Arsenal'de günün başarılı isimlerinden 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydedip maçı kopardı.

ekibinin son golü ise 90+5'te Lacazette'den geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Topçular puanını 34'e çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 31 puanda kaldı.

  1. 16.02.2020
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