Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Newcastle United'ı konuk eden Arsenal, rakibini 4-0 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Londra ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.
İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralara tırmanmak isteyen Arsenal, 26. haftada ağırladığı Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 54'te sahneye çıkan Aubameyang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.
57. dakikada Pepe'nin attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Arsenal'de günün başarılı isimlerinden Mesut Özil 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydedip maçı kopardı.
Londra ekibinin son golü ise 90+5'te Lacazette'den geldi.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Topçular puanını 34'e çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 31 puanda kaldı.
- 16.02.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.