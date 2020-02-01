Brexit darbesi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Brexit darbesi

darbesi

Brexit darbesi

'nin 'nden çıkması (), de vurdu. yabancı sayı sınırını 17'den 13'e indirmeyi, yerlileri ise 8'den 12'ye çıkarmayı istiyor.

'nin 'nden çıkması (), de vurdu. yabancı sayı sınırını 17'den 13'e indirmeyi, yerlileri ise 8'den 12'ye çıkarmayı istiyor. Premier Lig yönetimi karşı çıksa da görüşmeler sürüyor.
  1. 1.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brexit darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN