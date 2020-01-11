MAÇ SONUCU | Cagliari 0-2 Milan | ÖZET
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Cagliari sahasında ligin güçlü takımlarından Milan'ı konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım, Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenerek, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, Cagliari'yi 2-0 yendi.
Cagliari'deki Sardegna Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Maçın ikinci yarısına golle başlayan taraf, konuk ekip oldu. Milan 46. dakikada Portekizli Rafael Leao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılamanın 64. dakikasında ise sahneye İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic çıktı. Devre arası transfer döneminde Milan'a gelerek, kariyerinde ikinci kez kırmızı-siyahlı formayı giymeye başlayan İbrahimovic, ikinci dönemindeki ilk golünü Cagliari'ye atarak, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da mücadeleye ilk 11'de başlarken, 64. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.
Müsabakada başka gol olmayınca konuk Milan, Leao ve İbrahimovic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Bu sonuçla Milan, puanını 25'e çıkartarak, puan tablosunda 8. sıraya kadar yükseldi. Ligin flaş ekiplerinden Cagliari ise sahasında aldığı bu yenilgiyle ligde üst üste 4. toplamda ise 6. mağlubiyetini yaşadı. Cagliari, 29 puanla 6. sırada yer aldı.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 19:31
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