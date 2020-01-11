Lazio Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın iki köklü ekibi Lazio ve Napoli karşı karşıya geliyor... Çizme'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi oldukça keyifli sürerken, Inter ve Juventus 45'er puanla zirveyi paylaşıyor... Hemen ardından gelen sezonun sürpriz takımı Lazio, 1 maç eksiği ile 39 puanla 3. sırada yer alıyor... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Napoli ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

LAZIO NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 3'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER;

LAZIO - Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Caicedo, Immobile.

NAPOLI - Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz, Allan; Insigne, Milik, Callejon.

LUKAKU'NUN ŞUTU MERET'İ SAKATLADI

Inter'i Napoli'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Lukaku'nun ikinci goldeki şutu nedeniyle kaleci Alex Meret'in sakatlık geçirdiği ve Lazio maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Lukaku'nun Napoli ağlarına gönderdiği ikinci golde 111 km hızla giden topu elinden kaçıran Alex Meret'in Lazio maçını kaçıracağı belirtiliyor. Meret'in Napoli'nin Lazio ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmaması da bunun göstergesi durumunda...

Meret bu sezon Napoli kalesini 19 kez korumuştu. Meret'in sakatlığı nedeniyle Napoli'nin maç kadrosunda David Ospina ile bu sezon hiç maça çıkmamış olan Orestiz Karnezis'in yer alacağı açıklandı.