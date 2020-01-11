Lazio Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lazio Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Sezonun sürpriz ekiplerinden Lazio, 1 maç eksikle 3. sırada, lider Inter'in 6 puan gerisinde yer alıyor. ise, 24 puanla 8. sırada yer alırken, istikrarsız performansına bir dur diyerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Futbolseverler, Lazio Napoli karşılaşmasının saatini, yayıncısını ve muhtemel 11'ini, saat kaçta başlayacağını merak ediyor... İşte Lazio Napoli mücadelesine dair bilmeniz gereken her şey!

A'nın iki köklü ekibi Lazio ve karşı karşıya geliyor... Çizme'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi oldukça keyifli sürerken, Inter ve Juventus 45'er puanla zirveyi paylaşıyor... Hemen ardından gelen sezonun sürpriz takımı Lazio, 1 maç eksiği ile 39 puanla 3. sırada yer alıyor... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Napoli ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

LAZIO NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 3'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER;

LAZIO - Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Caicedo, Immobile.

NAPOLI - Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz, Allan; Insigne, Milik, Callejon.

LUKAKU'NUN ŞUTU MERET'İ SAKATLADI

Inter'i Napoli'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Lukaku'nun ikinci goldeki şutu nedeniyle kaleci Alex Meret'in sakatlık geçirdiği ve Lazio maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Lukaku'nun Napoli ağlarına gönderdiği ikinci golde 111 km hızla giden topu elinden kaçıran Alex Meret'in Lazio maçını kaçıracağı belirtiliyor. Meret'in Napoli'nin Lazio ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmaması da bunun göstergesi durumunda...

Meret bu sezon Napoli kalesini 19 kez korumuştu. Meret'in sakatlığı nedeniyle Napoli'nin maç kadrosunda David Ospina ile bu sezon hiç maça çıkmamış olan Orestiz Karnezis'in yer alacağı açıklandı.

  1. 11.01.2020
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