Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Dortmund maçı canlı izle | PSG - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

PSG Dortmund maçı canlı izle | PSG - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor. PSG ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Daniele Orsato düdük çalacak. PSG - Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:40
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PSG Dortmund maçı canlı izle | PSG - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

PSG - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Dortmund ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

PSG DORTMUND MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

PSG DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Fuellkrug.

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