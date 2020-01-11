Inter, Atalanta deplasmanında 2 puan bıraktı

Bu sezon gösterdiği performansla Serie A'nın flaş takımı olan Inter, 19. hafta mücadelesinde Atalanta deplasmanında takıldı. Milano ekibi rakibiyle 1-1 kalarak lider girdiği haftada 2 puan bıraktı.

Maça 4. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle başlayan Inter ilk yarıyı da önde tamamladı. Maç boyunca üstün görünen Inter 75. dakikada Gosens'in golüne engel olamadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise Muriel ile Atalanta penaltı atışından yararlanamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Inter 46 puana yükseldi ve averajla lider girdiği haftayı lider tamamlama şansını zora soktu. Sezon flaş ekiplerinden Atalanta ise 35 puana yükseldi ve ilk 4'te kalma şansını devam ettirdi.



