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10 Ocak 2020, Cuma
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Cavani’de sürprizi

Cavani’de İngiltere sürprizi

'e gitmesine kesin gözle bakılan için ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve 'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.

Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılan için ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve 'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.

  1. 10.1.2020
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