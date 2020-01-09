Barcelona 2-3 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid ve Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final maçında kozlarını paylaştı.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda tribünleri dolduran ve ekran başındaki futbolseverler uzun süre akıllardan çıkmayacak bir karşılaşma izlerken, Atletico Madrid sahadan 3-2 galip ayrılarak finalde Real Madrid'in rakibi oldu.







46. dakikada Koke ile öne geçen Atletico Madrid, 51. dakikada Lionel Messi ve 62. dakikada Antoine Griezmann'ın gollerine engel olamadı ve 2-1 geriye düştü.

81. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle skora denge getiren Diego Simeone'nin öğrencileri 86. dakikada Angel Correa'nın attığı golle finale yükselen taraf oldu.







Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazanan takıma ise 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.



