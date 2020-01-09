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09 Ocak 2020, Perşembe
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2-3 | MAÇ SONUCU

Barcelona 2-3 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya Süper Kupa yarı finalinde ile karşı karşıya geldi, 5 golün olduğu, iki golün de VAR kararıyla iptal edildiği mücadele nefesleri kesti. Uzun süre unutulmayacak maçta Atletico Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve 'in rakibi oldu.

ve , İspanya Süper Kupa yarı final maçında kozlarını paylaştı.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda tribünleri dolduran ve ekran başındaki futbolseverler uzun süre akıllardan çıkmayacak bir karşılaşma izlerken, Atletico Madrid sahadan 3-2 galip ayrılarak finalde 'in rakibi oldu.



46. dakikada Koke ile öne geçen Atletico Madrid, 51. dakikada ve 62. dakikada Antoine Griezmann'ın gollerine engel olamadı ve 2-1 geriye düştü.

81. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle skora denge getiren Diego Simeone'nin öğrencileri 86. dakikada Angel Correa'nın attığı golle finale yükselen taraf oldu.



Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazanan takıma ise 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 00:23
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