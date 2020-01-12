MAÇ SONUCU Roma 1-2 Juventus
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda Roma'ya konuk olan Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Roma'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın 3. dakikasında milli yıldız Merih Demiral, attığı golle Torino ekibini 1-0 öne geçirdi.
10. dakikada penaltı kazanan deplasman ekibinde Cristiano Ronaldo, atışı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 15'i gösterirken rakip ceza sahasında hava topu mücadelesine giren Demiral, ayağını ters basması sonucunda oyuna devam edemedi ve 19. dakikada yerini Matthijs de Ligt'e bıraktı.
35. dakikada ev sahibi ekipte yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Zaniolo'nun yerine bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'e bıraktı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 2-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
68. dakikada Roma'da Diego Perotti, penaltı atışından bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlı ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skor sonrası Juventus puanını 48'e yükseltirken, Roma 35 puanda kaldı.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 01:07
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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