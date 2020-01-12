Merih Demiral'a nazar değdi!

Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. Milli futbolcumuza Roma karşısında nazar değdi. İtalya Serie A 'nın 19. haftasında Juventus deplasmanda Roma'yla karşı karşıya geldi. Son haftalarda performansıyla parmak ısırtan Merih Demiral bu maça da çok iyi başladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Attığı golün dışında ilk 15 dakika boyunca kusursuza yakın bir performans ortaya koyan genç yıldız son derece talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Roma ceza sahasında ters bir şekilde düşen Merih Demiral sakatlanarak oyuna devam edemedi. Milli yıldızımızın yerine De Ligt oyuna dahil oldu.