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12 Ocak 2020, Pazar
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'a nazar değdi!

Merih Demiral'a nazar değdi!

'un Roma'yla deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta milli futbolcumuz mücadelenin 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcumuzun yerine De Ligt dahil oldu.

'ta şoku yaşanıyor. Milli futbolcumuza Roma karşısında nazar değdi. İtalya Serie A 'nın 19. haftasında Juventus deplasmanda Roma'yla karşı karşıya geldi. Son haftalarda performansıyla parmak ısırtan Merih Demiral bu maça da çok iyi başladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Attığı golün dışında ilk 15 dakika boyunca kusursuza yakın bir performans ortaya koyan genç yıldız son derece talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Roma ceza sahasında ters bir şekilde düşen Merih Demiral sakatlanarak oyuna devam edemedi. Milli yıldızımızın yerine De Ligt oyuna dahil oldu.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 23:19
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