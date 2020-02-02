Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Geçtiğimiz hafta 'ye deplasmanda 2-1 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini alan  , bu hafta sahasında 'yı konuk edecek. Sarri'nin öğrencileri 51 puanla zirvede yer alırken, Floransa ekibi ise bu sezon beklentilerin uzağında. Mor-beyazlılar 25 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Juventus-Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A'nın 22. haftasında evinde 'yı ağırlıyor. Ev sahibi takım, ligde 51 puanla liderliğini devam ettirirken son maçında 'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fiorentina ise bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

JUVENTUS-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un sahasında Fiorentina'yı konuk edeceği maç TSİ 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Dybala,

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Cutrone

İKİ TAKIMDA DA KRİTİK EKSİKLER VAR

Juventus'ta çapraz bağları koptuğu için uzun bir tedavi sürecine giren milli futbolcu Merih Demiral bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Fransız yıldız 'nin sakatlığı bulunuyor. Floransa ekibi ayrıca ara transferde Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng'i de 'a kiralamıştı.

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  1. 02.02.2020
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