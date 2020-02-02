Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Geçtiğimiz hafta Napoli'ye deplasmanda 2-1 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Juventus, bu hafta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Sarri'nin öğrencileri 51 puanla zirvede yer alırken, Floransa ekibi ise bu sezon beklentilerin uzağında. Mor-beyazlılar 25 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Juventus-Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Ev sahibi takım, ligde 51 puanla liderliğini devam ettirirken son maçında Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fiorentina ise bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.
JUVENTUS-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus'un sahasında Fiorentina'yı konuk edeceği maç TSİ 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo
Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Cutrone
İKİ TAKIMDA DA KRİTİK EKSİKLER VAR
Juventus'ta çapraz bağları koptuğu için uzun bir tedavi sürecine giren milli futbolcu Merih Demiral bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Fransız yıldız Franck Ribery'nin sakatlığı bulunuyor. Floransa ekibi ayrıca ara transferde Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng'i de Beşiktaş'a kiralamıştı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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