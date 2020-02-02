Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Ev sahibi takım, ligde 51 puanla liderliğini devam ettirirken son maçında Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fiorentina ise bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

JUVENTUS-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un sahasında Fiorentina'yı konuk edeceği maç TSİ 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Cutrone

İKİ TAKIMDA DA KRİTİK EKSİKLER VAR

Juventus'ta çapraz bağları koptuğu için uzun bir tedavi sürecine giren milli futbolcu Merih Demiral bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Fransız yıldız Franck Ribery'nin sakatlığı bulunuyor. Floransa ekibi ayrıca ara transferde Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng'i de Beşiktaş'a kiralamıştı.