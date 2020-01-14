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14 Ocak 2020, Salı
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, 'ın dönüş tarihini açıkladı

Juventus, Merih Demiral'ın dönüş tarihini açıkladı

İtalyan devi , geçtiğimiz pazar günü Roma deplasmanında oynanan maçta sakatlanan ve bu akşam sol dizinden ameliyat edilen 'ın 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

Serie A'da Roma deplasmanında oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran ancak 15. dakikada yükseldiği hava topunda yere ters basması sonrası sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen için kulübü 'tan resmi açıklama yapıldı.

14 Ocak Salı akşamı Innsbruck'ta bıçak altına yatan Merih Demiral'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklayan siyah beyazlı kulüp, milli yıldızın sahalara dönüşünün 6-7 ay kadar süreceğini duyurdu.

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 23:20
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