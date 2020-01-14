Juventus, Merih Demiral'ın dönüş tarihini açıkladı
İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz pazar günü Roma deplasmanında oynanan maçta sakatlanan ve bu akşam sol dizinden ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacağı açıkladı.
Serie A'da Roma deplasmanında oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran ancak 15. dakikada yükseldiği hava topunda yere ters basması sonrası sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen Merih Demiral için kulübü Juventus'tan resmi açıklama yapıldı.
14 Ocak Salı akşamı Innsbruck'ta bıçak altına yatan Merih Demiral'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklayan siyah beyazlı kulüp, milli yıldızın sahalara dönüşünün 6-7 ay kadar süreceğini duyurdu.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 23:20
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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