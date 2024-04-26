Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (27-28 Nisan) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (27-28 NİSAN) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavları yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek vize sınavları, üç oturumda tamamlanacak ve her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

2024 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıkyan sonra açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazıp giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024