Haberler Haberler Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (27-28 Nisan) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (27-28 Nisan) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

ÖSYM sınavları hafta sonu yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bugün sınav var mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. Bu hafta sonu (27-28 NİSAN) ne sınavı var? sorguları yapılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini güncel liste halinde yayınlıyor. Yapılan sınavların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bugün sınav mı var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 01:12 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 01:20
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Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (27-28 Nisan) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (27-28 NİSAN) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavları yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek vize sınavları, üç oturumda tamamlanacak ve her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

2024 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıkyan sonra açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazıp giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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