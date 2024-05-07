Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı şifresiz izle ATV | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR SÜRÜYOR!

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Bassogog, Flips, Erkan, C'Giovanis, Sowe

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