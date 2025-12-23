PSV'den Veerman'ın transferi için Fenerbahçe'ye flaş talep!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübü PSV'den sarı-lacivertlilere transferde flaş bir talep geldi. İşte haberin detayları...
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini orta sahaya yapıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatı sonrasında harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Joey Veerman için PSV Eindhoven'la masaya oturmuş ve geçen hafta yapılan ilk görüşmede prensip anlaşmasına varılmıştı. Taraflar bu hafta içinde yeniden bir araya gelecek ve transferi sonlandırmak için yol haritasını belirleyecek.
TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ
Sarı-lacivertliler, bu toplantıda ödeme koşullarını konuşacak. PSV, 23 milyon euroluk fesih bedelini peşin olarak isterken, Fenerbahçe ise taksitler halinde ödemeyi taahhüt ediyor. Eğer bu konuda bir mutabakata varılmazsa, sarı-lacivertli yönetim, Sebastian Szymanski'yi sürece dahil edecek. Sebastian artı 13 milyon euro teklif edecek. 27 yaşındaki orta saha ise Fenerbahçe'yle anlaştı ve kulüpler arasında resmi imzaların atılmasını bekliyor.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
2023 ve 2024 yıllarında Hollanda Milli Takımı'nın da kadrosuna seçilen Joey Veerman'ın hedefi; Dünya Kupası kadrosunda yer almak. Temmuz 2024'ten sonra henüz mili takıma alınmadı. Yeniden milli takıma dönmek istiyor.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Rkav altyapısında Volendam altyapısına gelen Veerman, 2016'da A Takım'a çıktı. 2019'da ise 550 bin euroya Heerenveen'e gitti. 3 yıl sonra ise 6 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'a transfer olan Joey Veerman, Fenerbahçe'ye ise 23 milyon euroya gelecek.