Trabzonspor'da Fatih Tekke: Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı.

Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı.