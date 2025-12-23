CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında son olarak Kasımpaşa galibiyeti sonrası dikkat çeken bir karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Victor Osimhen'in yokluğunda forvetteki yükü sırtlayan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında yine üzerine düşeni yaptı. Mücadelenin 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında harika bir gole imzasını atan Icardi, Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray'da lig tarihindeki en golcü (60) yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Gösterdiği performansla eski formuna göz kırpmaya başlayan Arjantinli oyuncu hakkında sarı-kırmızılı yönetim de kararını verdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Daha önce oynadığı İtalya'da da birçok takımın yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun mevcut 10 milyon euro'luk maaşını 5-6 milyon seviyesine çekecek olan yönetim, Icardi'ye 2 senelik bir sözleşme önerecek. Taraftarın sevgilisi olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılarda, başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk da Icardi'nin takımda kalacağına inanıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

78 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Icardi bu sezon biraz arka planda kalsa da gollerini atmaktan geri kalmıyor. Sarı-kırmızılı takımda ligde attığı 9 golle en skorer isim olan Arjantinli, krallık yarışında da zirveyi zorluyor. Her 78 dakikada bir rakip fileleri havalandıran İcardi, bulduğu forma şansını iyi bir şekilde değerlendiriyor.

