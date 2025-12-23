Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi için...

Victor Osimhen'in yokluğunda forvetteki yükü sırtlayan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında yine üzerine düşeni yaptı. Mücadelenin 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında harika bir gole imzasını atan Icardi, Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray'da lig tarihindeki en golcü (60) yabancı futbolcu oldu.

Daha önce oynadığı İtalya'da da birçok takımın yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun mevcut 10 milyon euro'luk maaşını 5-6 milyon seviyesine çekecek olan yönetim, Icardi'ye 2 senelik bir sözleşme önerecek. Taraftarın sevgilisi olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılarda, başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk da Icardi'nin takımda kalacağına inanıyor.