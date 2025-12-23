CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague ASVEL-Anadolu Efes MAÇI | CANLI (EuroLeague)

ASVEL-Anadolu Efes MAÇI | CANLI (EuroLeague)

EuroLeague’in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL’e konuk oluyor. Turnuvada 6 galibiyetle 16. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Fransız ekibi karşısında kazanarak çıkış arıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 22:42 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASVEL-Anadolu Efes MAÇI | CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'e konuk oluyor. Topladığı 6 galibiyetle 16. sırada bulunan Anadolu Efes, 4 galibiyetle ligin 20. ve son sırasında bulunan Fransız ekibi ASVEL karşısında galibiyet arıyor.

Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASVEL-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?

ASVEL-Anadolu Efes maçı 23 Aralık Salı günü TSİ 22.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Çeyrek Sonucu: ASVEL 24-23 A. Efes

2. Çeyrek (Oynanıyor): ASVEL 32-32 A. Efes

Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın!
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik
DİĞER
Fenerbahçe’de Marco Asensio fırtınası! Kerem Aktürkoğlu’ndan büyük jest
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da özel jet düştü: Enkazına ulaşıldı
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası
Beşiktaş'tan derbi sonrası flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik 23:15
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası 23:10
Beşiktaş'tan derbi sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan derbi sonrası flaş paylaşım! 23:05
Yiğit Efe: Yılı mutlu bitirmek isterdik Yiğit Efe: Yılı mutlu bitirmek isterdik 22:53
Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:44
F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! 22:31
Daha Eski
Beşiktaş derbide penaltı bekledi! Beşiktaş derbide penaltı bekledi! 22:24
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 22:07
ASVEL-A. Efes | CANLI ASVEL-A. Efes | CANLI 21:56
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Beşiktaş'tan hakem tepkisi! 21:46
F.Bahçe derbide penaltı kazandı! F.Bahçe derbide penaltı kazandı! 21:24
Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! 21:13