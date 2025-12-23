ASVEL-Anadolu Efes MAÇI | CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'e konuk oluyor. Topladığı 6 galibiyetle 16. sırada bulunan Anadolu Efes, 4 galibiyetle ligin 20. ve son sırasında bulunan Fransız ekibi ASVEL karşısında galibiyet arıyor.
Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASVEL-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?
ASVEL-Anadolu Efes maçı 23 Aralık Salı günü TSİ 22.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR
1. Çeyrek Sonucu: ASVEL 24-23 A. Efes
2. Çeyrek (Oynanıyor): ASVEL 32-32 A. Efes