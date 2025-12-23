Maç Sonuçları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının maç önü açıklamaları...

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 19:53 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 19:56

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız? Bunu hiç bir zaman teyit etmemiştim ama doğru. Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel. Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz."

