Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"OYNAMAYI HAK EDİYOR"

"Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız? Bunu hiç bir zaman teyit etmemiştim ama doğru. Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel. Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz."

