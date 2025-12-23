CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Anthony Musaba transferini bitirdi

Fenerbahçe, Anthony Musaba transferini bitirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 20:22 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 20:28
Fenerbahçe, Anthony Musaba transferini bitirdi

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala dikkat çeken hamleler yapan Fenerbahçe, son olarak PSV forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşması sağlamıştı. Orta saha transferinin ardından kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Kadıköy ekibi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun 6 milyon euro değerindeki serbest kalma bedeli ödenecek. Özellikle Tedesco'nun takımda görmeyi çok istediği Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertliler ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

F.Bahçe-Beşiktaş | CANLI İZLE
