Fenerbahçe, Anthony Musaba transferini bitirdi

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala dikkat çeken hamleler yapan Fenerbahçe, son olarak PSV forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşması sağlamıştı. Orta saha transferinin ardından kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Kadıköy ekibi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun 6 milyon euro değerindeki serbest kalma bedeli ödenecek. Özellikle Tedesco'nun takımda görmeyi çok istediği Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertliler ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.