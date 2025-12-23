HaberlerFutbol Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Fizik gücü, saha içi zekası ve enerjisiyle dikkat çeken Maestro, Türk futbolunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle dört büyük kulüple anılması, genç oyuncuya olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Bu ilgiyle birlikte futbolseverler, "Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Maestro'nun kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistiklerine dair merak edilenler...
MAESTRO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Maestro 4 Ağustos 2003 yılında Angola'nın Luanda bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbol hayatına devam eden Maestro 22 yaşında.
MAESTRO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Modern futbol anlayışı ve atletik yapısı ile birçok maçta ön plana çıkan Maestro orta saha mevkisinde oynuyor. Genellike ön libero olarak sahada yerini alan Maestro, merkez orta saha bölgesinde de süre buluyor.
MAESTRO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbol kariyerine AFA'da başlayan Maestro'nun kariyeri şöyle:
2022 Estrela 2022-2024 Benfica B 2024-2025 Adana Demirspor 2025 Alanyaspor
MAESTRO İSTATİSTİKLERİ
Estrela, Benfica B, Adana Demirspor ve Alanyaspor'da 96 maça çıkan Maestro, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 4 defa asist yaptı.
Angola Milli Takımı'nda 18 maçta süre bulan Maestro, 2 kez asist katkısında bulundu.
MAESTRO PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Maestro piyasa değeri 4 milyon euro.