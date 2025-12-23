Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Gidişata göre...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Yalçın, "Yılın son maçı, kupanın ilk maçında derbi olması enteresan geldi. İki takım için de kolay bir oyun olmayacak. İki takımda da önemli, eksikler var. 4-5 dinlenmiş oyuncuyla başlayacağız. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur. Üç gün önce oynayan oyuncuların ufak tefek problemleri var, o yüzden kadroda değişiklikler yaptık. Maçlar arasında üç günlük yakınlık var. O oyuncuları da oyunun gidişatına göre kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

