CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 21:56
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Augusto yeniden sahneye çıktı ve 50. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 52. dakikasında Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün skoru 3-2'ye getiren isim oldu.

Maçın 58. dakikasında başkent ekibinde bu kez Koita sahneye çıktı ve ağları havalandırdı.

Mücadelenin 67. dakikasında Ernest Muçi kazanılan penaltı sonrası topun başına geçti. Muçi kaydettiği gol ile skoru 4-3'e getiren isim oldu.

Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken bu mücadeleden Trabzonspor 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı.

REKLAM - MUUD
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:30
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 20:59
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 20:14
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! 19:59
TFF cezaları onadı! TFF cezaları onadı! 19:49
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:45
Daha Eski
Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet 19:26
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 19:21
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57