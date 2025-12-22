Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Augusto yeniden sahneye çıktı ve 50. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 52. dakikasında Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün skoru 3-2'ye getiren isim oldu.

Maçın 58. dakikasında başkent ekibinde bu kez Koita sahneye çıktı ve ağları havalandırdı.

Mücadelenin 67. dakikasında Ernest Muçi kazanılan penaltı sonrası topun başına geçti. Muçi kaydettiği gol ile skoru 4-3'e getiren isim oldu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken bu mücadeleden Trabzonspor 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı.