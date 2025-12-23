Spor yazarlarından Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Trabzonspor öyle bir kötü ilk devre oynadı ki... Bordo mavililer, çok isteksiz, temposuz, maç bitse de tatile çıksak modundaydı. Sezonun en kötü 45 dakikasını oynadılar. Tek olumlu tarafı 45+2'de atılan goldü. İkinci yarının başında atılan golle beraberlik gelmiş ve tam maçın momentumunu eline almışken yine Arif'in yaptığı bireysel hata (zaten bu seviyenin oyuncusu değil) ile oyunun tüm kontrolü Gençlerbirliği'ne geçti.
Orta saha oyunun en etkili bölgesi. Ozan ve Bouchouari çok yetersiz bu takım için. Bir büyük takım küme düşme potasında olan, birçok sıkıntı yaşayan bir rakibe bu kadar geçiş hücumu yaptırır mı? Bu kadar gol pozisyonu verir mi? Bu kadar ruhsuzca oynar mı? Bunda da bir hayır var deyip hemen büyük bir operasyon için (Aksiyon alıp doğru planlama yapmalı)
Bordo mavililer eğer ligin ikinci devresinde üst sıralarda yer almak istiyorsa ve Türkiye Kupası'nı almak düşüncesi varsa acil bu eylem planını devreye sokmalı. Fesih yapacağı oyuncular Savic, Arif, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme, Ozan, Serdar, Cihan olmalı. Transfer edilecek pozisyonlar ise stoper, sağ ve sol bek oynayan bir futbolcu, orta sahaya bir defansif yönü güçlü 6 numara, hücumda sol kenara atletik oyuncu, bir de Onuachu olmadığı zaman onun yerini dolduracak bir santrfor. Mustafa, Onuachu, Folcarelli, Oulai'nin yerleri dolmuyor. Onların yerine oynayan futbolcular çok yetersiz ve de bu kadroda asla yerleri dolmaz.
ZEKİ UZUNDURUKAN-BÖYLE GOLLERİ MAHALLE TAKIMLARI YEMEZ!
Tam 9 eksikle Ankara Eryaman Stadı'nın çimlerine çıkan Trabzonspor, amatör takımların bile yemeyeceği golleri kalesinde gördü. Haftalardır tek kanat üzerinden oynayan Trabzonspor'da dün o kanat da döküldü. Pina, Trabzonspor'daki en kötü maçını oynadı. Arif Boşluk ise tam bir facia. Halı saha maçına çağırmam Arif'i... Trabzonspor, o kadar gol pozisyonu verdi ki Gençlerbirliği'nde! İnanılır gibi değil. Ozan Tufan ve Bouchouari ikilisi orta alanda çok zayıf kaldı. Gençlerbirliği, orta alanda bir dirençle karşılaşmadan direkt Trabzonspor ceza sahasına indi.
Kaleci Onana, duran toplardan o kadar basit goller yiyor ki... Onana gibi kaliteli bir kaleci, neden hiçbir duran topa çıkmaz! Bu ne ciddiyetsizlik! Noel havasına girmiş; bedeni Eryaman'da ama aklı Noel ışıltısında Onana'nın! Fatih Tekke'nin aldırdığı Bouchouari'de hiçbir özellik göremedik şu ana kadar! Yazık Trabzonspor'un giden paralarına...
Gençlerbirliği kalecisi Velho, muazzam kurtarışlar yaparak Gençlerbirliği'ni hep oyunun içinde tuttu. Velho kurtardıkça kurtardı da.. Dönen topları kaleye tamamlayacak oyuncuyu ara ki bulasın! Çünkü Trabzonspor'un hücumcuları birbirlerinden o kadar uzak oynuyorlar ki... Trabzonspor'da dün takım bütünlüğü, oyun ciddiyeti, saha içi yardımlaşma yoktu. Futbolcular çoktan tatil havasına girmişler.
Her maç savaşçı futbolu ile ön plana çıkan Batagov bile dün kötü günündeydi. Bu kadar kötü bir Trabzonspor'un başkentten puan çıkarması mümkün değildi. Öyle de oldu zaten! Gençlerbirliği'ni ise yürekli futbolu nedeniyle tebrik ederim. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. (Not: Trabzonspor transfer yapmadan önce Sikan, Bouchouari, Arif, Ozan, Olaigbe gibi oyuncularla ya vedalaşmalı ya da bu oyuncuları kiraya vermeli. Kontenjanda yer açılsın ki, Trabzonspor, bu formanın büyüklüğü altında ezilmeyecek oyuncular transfer edebilsin.)
MUSTAFA ÇULCU-AKIL TUTULMASI
Trabzonspor'da bu kadar eksikliğe rağmen Fatih hoca eldeki en iyi 11 ile sahada. Maç düşük tempo ile başladı. Buna bir de karşılıklı top kayıpları eklenince seyir zevki düştü. Trabzonspor'da oyuncular birbirlerine çok uzak oynuyorlar. Konumlanma ve savunma hataları fazlaydı. Gençlerbirliği ortaya sabırlı ve akıllı bir oyun koydu. Biri duran toptan olmak üzere ilk yarım saatte iki gol buldu.
Gollerden sonra Trabzonspor silkelendi. Uzatma dakikalarında attığı gol umutları yeşertti. Muçi biraz hareketlenince ikinci yarının başında Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ama savunma hataları kaleci Onana dahil devam edince Gençlerbirliği tekrar öne geçmeyi bildi. Fırtına savunması adam paylaşımını savunma yapmayı unutmuş sanki uyku hapı yutmuş gibiydiler. Gençlerbirliği hücumcuları ellerini kollarını sallaya sallaya ceza alanına girdiler pozisyon ve goller buldular.
Böyle olunca da Trabzonspor'un mağlubiyeti kaçınılmaz oldu. Halil Umut Meler yaşadığı sıkıntılı süreçten bir türlü çıkamadığı gibi sürekli geriye gitti, 2026'ya da çağrılmayınca bitti. İlk yarının sonuna doğru aldatmadan dolayı Sikan'a gösterdiği sarı kart akıl tutulması! Goutas basit bir temasla Sikan'ı itiyor. Penaltı verip vermemek hakem yorumu ama asla aldatma ve sarı kart değil. 66'da Thalisson'un ceza alanı içinde Zubkov'a dikkatsiz müdahalesinde verdiği penaltı doğru. Gösterdiği kartlar, verdiği kararlar bir türlü oturmuyor. Kalitesi düşük, endişe ve kaygılı sıradan bir hakem performansı seyrettik.