CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Domenico Tedesco'nun gözünden düşen o futbolcunun Hollanda devi PSV'ye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 20:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Polonya'nın ünlü gazetecilerinden Mateusz Borek, Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı oyuncu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Szymanski'nin yakında kulüp değiştireceğini söyleyen Borek, "Szymanski PSV'de forma giymek için çok güçlü bir aday. Eğer orası olmazsa Olympique Lyon'a transfer olacak." dedi.

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Hollanda'da daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, ligde oynadığı 29 maçta 9 gol kaydetmiş ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF cezaları onadı! TFF cezaları onadı! 19:49
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:45
Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet 19:26
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 19:21
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Daha Eski
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:32
"Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." "Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." 16:56
Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! 16:52
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39