Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! O isim Hollanda yolcusu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.