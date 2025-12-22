CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye bir Kolombiyalı daha: Mateo Cassierra!

Devre arasında santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı lacivertliler, Zenit'te top koşturan Mateo Cassierra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 01:33
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörtloth transferinde. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcünün transferinde mutlu sona ulaşamamaları durumunda yönünü Rusya'ya dönecek. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Kadıköy ekibi, Zenit forması giyen Mateo Cassierra'yı listesinin üst sıralarına ekledi. Bu sezon 16 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı yapan 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı. Haberde sarı-lacivertlilerin oyuncu ile temasta olduğu iddia edildi.

