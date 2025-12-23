CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan orta saha çıkarması! Transferde tam 4 aday

Ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da öncelikli bölgelerden birisi orta saha. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste doğrultusunda 4 adaydan bir tanesini transfer etmek üzere harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS Spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen alternatifler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda dört futbolcuyu gündemine aldığı ifade ediliyor.

Takvim'in haberine göre Cimbom'un listesinde; Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı ön libero Andre, Manchester United'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Rennes'de görev yapan 8 numara Djaoui Cisse ile Lorient'ten Arthur Avom bulunuyor. Yönetimin, belirlenen isimlerin hem kulüpleriyle hem de oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu ve şartları yokladığı belirtildi.

Wolverhampton'da bu sezon 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki Andre'nin İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon Wolverhampton foramsıyla 19 maça çıkan oyuncu, 1424 dakika süre aldı.

Manchester United'ın 24 yaşındaki yıldızı Manuel Ugarte de 12 maçta oynadı. Kontratı ise 2029 yılında bitecek. 432 dakika süre alan oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.

Rennes forması giyen ve son 1 yıl içinde yakaladığı çıkışla piyasa değeri 15 milyon euro'yu bulan 21 yaşındaki Djaoui Cisse 15 maçta süre aldı ve oyuncunun, Fransız ekibiyle 2030 kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 15 maça çıkan Fransız oyuncu, takımıyla 721 dakika süre aldı.

Lorient'te 16 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan Arthur Avom'un ise sezon sonunda kontratı bitiyor. Kamerunlu oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

