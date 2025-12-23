Galatasaray'dan orta saha çıkarması! Transferde tam 4 aday

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen alternatifler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda dört futbolcuyu gündemine aldığı ifade ediliyor.

Takvim'in haberine göre Cimbom'un listesinde; Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı ön libero Andre, Manchester United'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Rennes'de görev yapan 8 numara Djaoui Cisse ile Lorient'ten Arthur Avom bulunuyor. Yönetimin, belirlenen isimlerin hem kulüpleriyle hem de oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu ve şartları yokladığı belirtildi.